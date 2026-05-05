◇パ・リーグオリックス6―ロッテ（2026年5月5日京セラドーム）先発したジェリーが7回を被安打4の無失点。来日5度目の先発で初勝利を飾った。「今日は自分の持ち球すべてが良かったかと言えば、そこまで調子が良い状態ではありませんでした」「Bsオリっこデー」ということで選手はニックネーム入りのユニホームを着用した。背中に記した文字は「チビチャン」。父から「ショーティー（shorty）」と呼ばれていた2メート