岐阜県警高山署は５日、同県高山市の北アルプス奥穂高岳で登山中の男性２人が遭難し、うち１人の死亡を確認したと発表した。もう１人は救助され、命に別条はないという。発表によると、死亡したのは２２歳の男性。知人の男性と１日に岐阜県側から入山し、３日に長野県側へ抜ける計画だった。３日夕から４日にかけ、奥穂高岳にある山荘などに「天候不良で動けなくなった」「ロープで降下中に動かなくなった」と連絡があったとい