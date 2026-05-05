5月3日、「NEWSポストセブン」が2002年に消費者金融「アイフル」のチワワ共演CMでブレイクした俳優、清水章吾の近況を報じた。「現在83歳の清水さんは1970年頃から俳優として長く脇役として活躍していましたが、チワワの“くぅ〜ちゃん”との共演で一気に売れっ子に。CMやドラマで活躍したものの、徐々にフェードアウト。2010年には脳梗塞を患い、仕事も行き詰まって睡眠薬で自殺未遂をする事態に陥りました。2019年には個人事務