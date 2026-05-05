東日本大震災で犠牲になった子どもたちへの鎮魂の思いや未来への希望を込め、掲げられた約500匹の青いこいのぼり＝5日午後、宮城県東松島市東日本大震災の津波で被災した宮城県東松島市大曲地区で5日、犠牲になった子どもたちへの鎮魂の思いや未来への希望を込めた青いこいのぼりを掲げる「青い鯉のぼりまつり」が開かれた。心地よい風が吹く中、全国から寄せられた約500匹が空を泳ぐと、会場を訪れた家族連れらの大きな歓声と拍