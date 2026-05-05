長野県警大町署は5日、同県白馬村の北アルプス白馬岳の大雪渓付近（標高約2700メートル）で埼玉県新座市、会社員広瀬健太郎さん（50）が倒れた状態で発見され、死亡が確認されたと発表した。4日午後2時50分ごろ、同行者から「寒さで身動きがとれなくなった」と110番があり、5日朝に県警ヘリコプターが広瀬さんを救助していた。署によると、広瀬さんは3人パーティーで入山。うち2人は付近の山小屋に避難し、無事だった。