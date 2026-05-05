J2仙台は5日、公式サイトを更新。本拠地のユアテックスタジアム仙台周辺で、試合開催日にサポーターが実施する応援練習において、近隣住民から通行や周辺環境への影響に関する意見が寄せられたことを報告。謝罪するとともに、マナー遵守を呼びかけた。同サイトで「5月2日に開催した明治安田J2・J3百年構想リーグ 第14節 ブラウブリッツ秋田戦、及びここ数試合におきまして、ユアテックスタジアム仙台周辺でサポーターのみなさ