ＴＢＳ系「人生最高レストラン」が２日、放送され、日本テレビを今年３月末で退社し、フリーに転身した岩田絵里奈アナウンサー（３０）がゲスト出演した。ＭＣの加藤浩次とは、日テレの朝の情報番組「スッキリ」で２年にわたって共演し、気心知れた間柄。中学時代に芸能界デビューしていたことも話題に。そのきっかけが「中２の夏休み」だったという。「暇すぎて」携帯電話で「ず〜っと着メロをダウンロード」していた結果、