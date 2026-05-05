5月4日、俳優の岸谷五朗とミュージシャンの奥居香の息子でタレントの岸谷蘭丸が、自身のYouTubeチャンネルを更新し、『うちの親は、子育てに失敗したらしい』と題した動画を公開。動画内での発言が波紋を広げている。岸谷は動画冒頭で「死ぬほど炎上してまして」と切り出し、5月1日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）出演時に語った「都知事になりたい」という発言がネットニュースとして拡散されたことに言及。その影響で、