5月4日、タレントで気象予報士の吉田ジョージさんが3日に亡くなっていたことを所属事務所が発表。公式Xで発表した文書では《4月17日、東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりました事をご報告いたします》と綴られている。「吉田さん自身のXでは、4月17日午前10時29分に《木曜の東海テレビ「スイッチ！」ご視聴ありがとうございました。皆で野球ポーズ。私はフォークボールです》と、出演者とともに撮影した