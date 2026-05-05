リーグ単独トップの9号ソロ■中日 7ー3 阪神（5日・バンテリンドーム）バンテリンドームの中段に飛び込む特大弾に球場が騒然となった。阪神・佐藤輝明内野手が5日、敵地での中日戦に先発出場。9回の第4打席で右翼席に9号ソロを放ち、本塁打数はリーグ単独トップとなった。主砲の確信弾に「まるでメジャーリーガー」「えげつない打球音」と驚くファンが溢れた。劣勢ムードの中、阪神ファンの溜飲を下げる快音を響かせた。中日4