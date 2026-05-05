コーデをこなれて見せるには、パンツのシルエットに注目してみて。例えばボリュームのある立体パンツなら、シンプルなワンツーコーデにもメリハリが生まれ、ぐっと今っぽい印象にアップデートできます。今回注目したのは、【GU（ジーユー）】のバルーンパンツ。ポリエステル & 綿の使いやすい素材で今の季節から即戦力になり、夏本番まで着回しできそうな1本です。 甘めブラ