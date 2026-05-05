なぜ毛づくろいだけでは不十分なの？ 猫は非常にきれい好きな動物で、1日の多くの時間を毛づくろいに費やします。この行動は、被毛を清潔に保ち、体温調節を助ける重要な役割を果たしています。しかし、毛づくろいには限界があります。例えば、毛づくろいだけでは、被毛の奥にたまった汚れやフケを完全に取り除くことはできません。 また、抜け毛や絡まった毛（毛玉）をすべて除去することも困難です。特に、長毛種