9人組ガールズグループ・NiziUのMIIHI(21)が5日、自身のインスタグラムを更新。こどもの日に合わせて幼少期の写真を公開した。 【写真】お目めぱっちり！幼い頃からもうスターの可愛らしさ 「ちびみいひ」とつづり、ほっぺに指を当てた可愛いポーズやおしゃまなビキニスタイル、舌を出したピースサインにぬいぐるみの甘噛み、幼稚園での一コマなど愛らしいカットの数々を披露している。 ク