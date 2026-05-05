5月6日のPSG戦でデビュードイツ1部バイエルン・ミュンヘンは5月4日、2026-27シーズンの新ホームユニフォームを発表した。現地時間5月6日にアリアンツ・アレーナで行われるチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第2戦、パリSGとの決戦で初披露される。新ユニフォームは、クラブを象徴するレッドとホワイトを基調としたデザイン。伝統と現代的なスタイルを融合させ、ジョシュア・キミッヒやマイケル・オリーズ、ハリー・ケインといっ