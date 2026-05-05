◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル）＝５月５日、栗東トレセンエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）はきさらぎ賞２着後、ここ目標にしっかりと調整を積んできた。１週前のＣＷコースでは川田将雅騎手＝栗東・フリー＝の騎乗で７ハロン９６秒３―１０秒８をマークした。「川田騎手も『成長を感じる』とのことでしたし、徐々に体もしっかりしてきています。どう