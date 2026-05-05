◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―５広島＝延長１２回＝（５日・横浜）広島が終盤に意地を見せ、引き分けに持ち込んだ。３点ビハインドを背負っていたが、８回にドラフト１位・平川が右翼フェンス直撃の２点二塁打。前の打席で開幕戦以来の長打となる二塁打を放っていたルーキーが、２打席連続の快音で１点差とした。さらに、途中出場の持丸が９回先頭で右中間へ同点ソロ。７年目で待望のプロ初アーチが敗戦を阻止した。延長