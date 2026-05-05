JR長野駅の新幹線ホームには、大きな荷物を持った人たち。大型連休を信州で過ごした人たちのUターンがピークとなりました。長野の実家から埼玉へ「兄の家族と両親とバーベキューをしたり、野球をやっているのでキャッチボールをしてもらったりしました」（キャッチボールどうだった？）長野の実家から埼玉へ「楽しかった」（どんなことしましたか？）長野の実家から茨城へ「プー