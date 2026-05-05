◆パ・リーグオリックス６―１ロッテ（５日・京セラドーム大阪）９回に敵失などで１点を返して２試合連続７度目の零封負けこそ免れたが、２連敗。２カード連続７度目のカード負け越しが決まり、１３勝１８敗で借金は５に膨らんだ。先発のジャクソンは６回１０８球を投げて８安打、２四球、５失点で３敗目を喫した。初回、先頭・宗の振り逃げやボークなどで１死三塁のピンチを招くと、西川に左前適時打を許した。続く中川に中