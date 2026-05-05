◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）悔いが残る１球だった。４回１死一、二塁。ヤクルト・吉村が大城に投じた１４９キロの速球は、狙った外角ではなく真ん中へ。きれいなアーチを右翼席にかけられた。先制３ランを「構えたところにいかなかったですし、慎重にいくべきところでもありました。しっかり投げきれなかった僕の失投かなと思います」と悔しげに振り返った。最速１５０キロの速球、フォークボ