世界リレー（ボツワナ・ハボローネ）で２０２７年北京世界陸上の出場権を獲得した男子１６００メートルリレーメンバーで３走を務めた今泉堅貴が５日、現地からオンラインで取材に応じ「最大の目標であった世界陸上の参加権を取る目標は達成できたが、個人の走りとしては全く満足していない。まだまだ改善する点は多いと思っています」と冷静に振り返った。今回は南アフリカでの開催。移動時間は２４時間を超え、時差調整なども