商業や文化の中心地として知られる、東京・豊島区の池袋。そんな池袋駅周辺で今、ある異変が起きています。住宅街のあちらこちらに放置されていたのは、スーツケースです。「これは粗大ゴミです」というシールが貼られたものや、ごみ出しのルールを伝える、多言語で書かれた看板付近に放置されているものまで。さらに大通り沿いにも、2つのスーツケースが重なり合う形で無造作に捨てられていました。今回の取材中、池袋駅の北側だ