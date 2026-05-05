アメリカ中央軍は4日、ホルムズ海峡の退避を支援する「プロジェクト・フリーダム」の第1弾として、商船2隻が初めてホルムズ海峡を通過したと発表しました。アメリカ中央軍によりますと、ホルムズ海峡を通過したのはアメリカ船籍の商船2隻で、今後はペルシャ湾を双方向に通航できるよう安全を確保したいとしています。一方、トランプ大統領は4日、ホルムズ海峡でイランの小型船7隻を撃沈したと明らかにしました。また、FOXニュース