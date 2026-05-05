アメリカが開始したペルシャ湾からの船舶の退避支援「プロジェクト・フリーダム」。イランは「プロジェクト・デッドロック」＝行き詰まった計画だと揶揄しています。記者「ワシントン市内ですが、あの高い橋の上、見えるでしょうか。人が立っています」アメリカ・ホワイトハウスにほど近い橋の上に居座る男性。今月1日からこの場所でトランプ政権に対し、イランとの戦闘をやめるよう訴え続けています。そのトランプ大統領が発表し