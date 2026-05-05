我が子のように大切にしていた愛犬が天国へ旅立ち、悲しみに暮れていたご夫婦。落ち込んでいる旦那さんを元気づけるために、奥さんはプレゼントを用意したそうで…？素敵なサプライズが感動を呼び、投稿は記事執筆時点で36万回再生を突破しています。 【動画：愛犬を亡くして落ち込む夫→妻が『そっくりなぬいぐるみ』を渡すと、声を漏らし…もらい泣きする『再会の瞬間』】 奥さんから旦那さんへのサプライズ Instagramア