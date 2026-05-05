東海3県の渋滞予測 午後5時半時点で、中央道の下り･土岐JCT付近で24キロの渋滞となっていて、このあとも午後9時ごろにかけて渋滞が続く見込みです。 【写真を見る】【渋滞情報】中央道 下り 土岐JCT付近で24キロ 午後9時頃にかけて渋滞続く見込み（午後5時半時点） そのほか、東名は岡崎IC付近の下り線で14キロ。名神は岐阜羽島IC付近の上り線で9キロの渋滞となっています。