4日、プロ初勝利を挙げたドラゴンズのドラフト1位ルーキー･中西聖輝投手(22)。ヒーローインタビューでは両親への感謝を口にしました。 【写真を見る】｢早く勝たないと倒れてしまうんじゃないか…｣ ドラゴンズ･中西聖輝(22)がプロ初勝利 両親に贈ったウイニングボール 4日、3試合目の先発で、プロ初勝利を挙げた中西投手。その瞬間を、誰よりも喜んでいたのは、この2人かもしれません。 （