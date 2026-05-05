◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日７―３阪神（５日・バンテリンドーム）阪神・佐藤輝明内野手が豪快なアーチを描いた。５点ビハインドの９回先頭、福の２球目のスライダーを完璧に捉え、右翼席中段へ運んだ。打撃タイトルの本塁打部門では、９本で再びセ・リーグ単独トップとなった。これまで１９打数７安打、２本塁打７打点の好成績を残してきた「こどもの日」に今年も一発が出た。「（子どもたちに）いいところを見せられたんじゃ