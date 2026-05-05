◆卓球世界選手権団体戦第８日（５日、英ロンドン）決勝トーナメント（Ｔ）１回戦が行われ、５５年ぶりの金メダルに挑む世界チームランク２位の日本女子は、同１９位のクロアチアと対戦。出場選手が開示され、カットマンの橋本帆乃香（デンソー）、１７歳の張本美和（木下グループ）、１８歳の面手凛（日本生命）が名を連ね、左のエース・早田ひな（日本生命）が今大会の４試合目で初めてメンバーから外れた。第１試合で３