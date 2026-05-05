◆パ・リーグ西武４―６ソフトバンク（５日・ベルーナドーム）西武・西口監督が３日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）の初回で緊急降板した平良海馬投手について言及した。指揮官は右腕の状態について、「別に何事もなかったので良かった」としながらも、次回登板については「大事を取ってひょっとしたら１回飛ばすかも」と明かした。右腕はこの日の試合前練習に参加し、キャッチボールを行った後、球場内をランニング。同戦では神経