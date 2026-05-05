俳優・中村雅俊（75）を父に、4月28日に死去した俳優の五十嵐淳子さんを母に持つモデルの中村里砂（36）が5日、自身の公式Xを更新。自身が手がけるブランドの販売を終了を報告した。「プロデュースコスメブランド『PHILOSOPHIA』は、2026年5月31日をもちまして販売を終了させていただくこととなりました」と書き出した中村。「これまで約6年間にわたりご愛顧いただき、心より御礼申し上げます」と伝えた。「なお、商品のご