『JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会』の決勝戦が5日、日産スタジアムで開催され、川崎フロンターレU-12（神奈川県／関東第1代表）と鹿島アントラーズつくばジュニア（茨城県／関東第2代表）が対戦した。『JA全農杯 全国小学生選抜サッカー』は、小学生を対象とした8人制サッカーの大会。試合は、1ピリオド12分の3ピリオド制（合計36分）で、第1ピリオドと第2ピリオドは事前に決められた8選手がプレーし、第3ピリオドの