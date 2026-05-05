メッツのスーパースターで現在は左ふくらはぎ肉離れで故障者リスト入りしているフランシスコ・リンドア内野手（３２）が、思わぬところで大バッシングを浴びた。リンドアは４日（日本時間５日）にニューヨークのマジソン・スクエア・ガーデンで行われたＮＢＡのニックス―７６ｅｒｓの試合を観戦。コートサイドにさっそうと現れたが、そのファッションが独特だった。デニムブルーの大きなニットセーターにダボダボの赤いスエッ