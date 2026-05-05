5月3日、秋篠宮ご夫妻と佳子さま、悠仁さまが東京都内で開かれた「パラグアイ・ハープ（アルパ）デュオコンサート」を鑑賞された。「パラグアイへの日本人移住90年を記念したもので、秋篠宮ご一家が同国とご縁が深いことから、招待されました。ご夫妻はこの8月に同国を訪問されます」（皇室担当記者）福島県双葉町出身の筝（こと）奏者との競演もあり、ご一家はさかんに拍手を送られた。「佳子さまも“アルパと箏のハーモニーが美