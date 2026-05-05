平成カルチャーの体験型カフェ東京・渋谷にある、1990年代後半から2000年代初頭のファッションやカルチャー「Y2K」を体験できる「平成レトロカフェRETOPO」。令和のZ世代に再注目されている平成ブームや、平成時代に誕生したキャラクターの周年などをきっかけに、2024年に誕生しました。「レトロポップ」に由来する店名通り、懐かしさとかわいさや楽しさを感じられる「RETOPO」。店内は平成のJ-POPが流れ、スタッフや友人の私物を