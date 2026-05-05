学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「ビーサン」はなんの略？「ビーサン」はなんの略か知っていますか？どこで履くか考えてみてください。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「ビーチサンダル」を略した言葉でした！ビーサンとは、砂浜などで履く、ゴム