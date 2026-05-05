メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知・名古屋を中心に開催される、アジアパラ競技大会を前に、「車いすバスケットボール」の体験イベントが開かれました。 岡崎中央総合公園の体育館で開かれたイベントには、約500人が参加しました。 2021年の東京パラリンピックで、銀メダルを獲得した岩井孝義選手をはじめ、現役選手が登場しました。 「皆さんの前で、車いすバスケットボールの楽しさを伝え、結果を残