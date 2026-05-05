メ～テレ（名古屋テレビ） 4日、愛知県豊橋市で約2時間にわたりアパートに立てこもっていた男が逮捕された事件。警察が男を説得する緊迫の様子をカメラが捉えていました。 「手に持ってるもの置いてよ。危ないものは置いてよ」（警察官） 「入らんから、こっちに出ておいでよ」（警察官） 「はさみを持ってるでしょ今。はさみ危ないから、はさみを置いて。ナイフも置いて。危ないから」（警察官） 警