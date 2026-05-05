BLACKPINKが、世界的な影響力を持つトップスターであることを改めて証明した。彼女たちは並み居るハリウッドスターとともに、世界最大のファッションの祭典「メットガラ（Met Gala）」のバックステージを満喫したようだ。【写真】恒例の“トイレショット”に参加したBLACKPINK5月5日、モデルのバヴィータ・マンダヴァは自身のSNSに「かわいく撮れたから、後で消すかも（Felt cute, might delete later）」という短い言葉とともに、