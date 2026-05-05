【モデルプレス＝2026/05/05】NEWSの増田貴久が5月4日、自身のInstagramを更新。元NEWSメンバーとの再会ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】NEWSメンバー「ずっと待ってた」元メンバーと再会ショット◆増田貴久、元NEWS山下智久と再会4月28〜29日に東京ガーデンシアターにてソロライブツアー「増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽」東京公演を開催した増田。これを受け、増田は同公演に駆けつけた元NEWSの山下智久らとのショット