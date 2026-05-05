豊島横尾館改修工事後の塔（撮影：表恒匡） 公益財団法人福武財団が香川県豊島で運営する美術館「豊島横尾館」が約3カ月の改修工事を経て、2026年4月にリニューアルオープンしました。 豊島横尾館は、「生と死」をテーマに、アーティスト・横尾忠則さんと建築家・永山祐子さんが手掛けた美術館です。豊島の玄関口・家浦港に面した集落にある古民家を改修して、2013年に開館しました。 横尾さ