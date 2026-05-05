今日5月5日(火・祝)15時、トラック諸島近海で発達中の熱帯低気圧について、気象庁は「24時間以内に台風に発達する見込み」と発表しました。今後の動向にご注意下さい。24時間以内に新たな台風発生へ今日5月5日(火・祝)15時現在、トラック諸島近海の熱帯低気圧は中心気圧1004hPa、最大風速15m/s、最大瞬間風速23m/sで、西にゆっくり進んでいます。海面水温30℃と高い領域を進み、6日15時には台風に発達する見込みです。その後、西よ