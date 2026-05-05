フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。最近、訪問でレッスンを受けたことを明かした。この日はお笑い芸人の平野ノラと出演。自宅が近所で、以前は女子会なども行っていたという2人。最近、映画に出演したという平野が「気持ちはすごい前向きなれた気がしますね。“新しいこと学ぶってこういうことなんだ”みたいな感じでした」ともらすと、真麻は「うら