岸和田競輪のF1は5日、2日目を終えた。ガールズ予選の7Rは太田りゆ（31＝埼玉）が苦しい展開から脚力の違いを示した。初日から連勝だ。スタートを取ったものの、打鐘で伊藤優里（21＝三重）にたたかれ、大久保花梨（28＝福岡）、渡部遥（24＝愛媛）らに次々とフタをされた。5番手まで下げて最終バックへ向いてから、ようやく進路が開いた。一気にギアを上げて2センターまでに先頭へ。最終的に2着の大久保に3車身差をつけた。