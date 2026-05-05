◇プロ野球セ・リーグ 中日7-3阪神(5日、バンテリンドーム)中日の杉浦稔大投手が、8回のピンチでマウンドに上がり、見事な火消しを披露。本拠地でのお立ち台で大歓声を受けました。7-2と5点リードの8回、2番手の牧野憲伸投手が2安打と四球で1アウト満塁とされ、ピンチの場面で杉浦投手に交代。初回に8号ソロを放っている森下翔太選手に対して、アウトコースの変化球でセカンドゴロとし、ダブルプレー。無失点で切り抜けました。杉