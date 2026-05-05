韓国歌手・俳優のIUが5日、公式インスタグラム（@iu_edamofficial）を通じ、「こどもの日」の寄付証書を公開した。【画像】IU、こどもの日に高額寄付証書を公開それによると、自身のの名前と公式ファンクラブ名「ユエナ」を合わせた「アイユエナ」名義で、全国地域児童センター協議会と韓国児童福祉協会に5000万ウォン（約530万円）ずつ寄付した。日本と同様、韓国も5月5日は「こどもの日」とされている。「子どもたちの世