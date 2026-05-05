気象予報士の根本美緒さんが自身のインスタグラムを更新し、息子が姉の援助を借り昨日までに折り紙兜を完成させたことを綴りました。 【写真を見る】【 根本美緒 】こどもの日「今年の飾りはこの息子の折り紙兜」「すくすく大きくなっておくれっ！」根本さんは、「ある時、飾り棚に飾っていた写真や香りのものがすべて床に置かれており」「ちゃっかり自分のメダルやら盾に変わっているではないですか」「その真ん中にこの兜が