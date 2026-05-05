◇ファーム公式戦ソフトバンク2―3オリックス（2026年5月5日タマスタ筑後）右腹斜筋の違和感でリハビリ練習を続けていたソフトバンクのアレクサンダー・アルメンタ投手（21）が、実戦復帰を果たした。オリックスとのファーム公式戦に2番手で登板し、2回25球無失点、2奪三振の好投だった。「少し緊張していましたが、久しぶりに投げることができて今はハッピーな気持ちです。自分の中でも問題はなかったので、全力で投げ
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