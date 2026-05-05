テレビ朝日系「あのちゃんねる」が４日に放送され、あのちゃんこと、歌手でタレント・あのが出演した。この日は人気企画「あの×レミキッチン」。料理愛好家でタレント・平野レミから料理を学ぶ。進行はオズワルド・伊藤俊介が務めた。あのちゃんは、料理中、伊藤が蛙亭・イワクラと昨年に破局したことを話題に。平野は「なんで別れちゃうの？さみしい？さみしい？さみしいんだ？」と聞いた。伊藤は「まあ、そうですね…。