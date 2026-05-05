マツコ・デラックスが4日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして出演。東京の自宅の位置について言及した。千葉出身のマツコは東京で最初に住んだ町として曙橋（新宿区）の名を挙げた。東京に来てよかったことを聞かれ「通勤時間が少ないことぐらい」と切り出した。「今、通勤時間が全てだから。現場まで10分で行けるところっていうのを目標に物件を探すから」と語った。「フジテレビがなくなっ