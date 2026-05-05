5月5日は「こどもの日」です。子供たちの学校生活を支えるPTAに変化が起きているといいます。保護者と教職員などが協力するPTAですが、共働き家庭の増加などで参加できる保護者がなかなか集まらない現状があります。PTA会長たちの試行錯誤を取材しました。午前7時半、子供たちの登校を見守るため横断歩道で旗を持って立っていたのは、江戸川区立一之江小学校のPTA会長・浦部哲さん（39）です。江戸川区立一之江小学校PTA・浦部哲会